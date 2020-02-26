Sporting Yardımcı Antrenörü Ferro: Başakşehir kaliteli bir takım

26.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:22

"Hedefimiz yarınki maç"

"Elimizden geleni yapacağız"

"Rakip baskılı oynayacak"

Maximiano: Zor bir maç olacak

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Sporting CP Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro ve kaleci Luis Maximiano, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile oynayacakları mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporting CP Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro, ilk maçtaki avantajlı skor için, "Başakşehir kaliteli bir takım ve ilk maçtaki skor bizi yanıltmamalı. Maça hızlı başlayarak gol atmalıyız. İlk maçtaki skordan dolayı avantajlıyız" diye konuştu. "HEDEFİMİZ YARINKİ MAÇ"Avrupa kupası ve lig arasında seçim yapmanın doğru olmadığını belirten Ferro, "Sporting için seçim yapılamaz. İkisi de takım için önemli. Kaliteli bir takımımız var. Hedefimiz yarınki maç. Ligde de önümüze bakacağız" şeklinde konuştu."ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Yarınki zorlu maça hazırlıklı olduklarını belirten Ferro, "Sporting her türlü taktiğe karşı hazır durumda. Evimizdeki maçı 3-1'lik skorla kazandık. Farklı varyasyon deneyebiliriz, yarın elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.Teknik direktör Silas ile arasındaki ilişki için de Ferro, "İlk kez bu soru sorulduğu için mutluyum. Sporting'de olduğum için mutluyum. Hoca ile güzel bir birlikteliğimiz var" dedi."RAKİP BASKILI OYNAYACAK"İlk maçta olduğu gibi sahada dikkatli olacaklarını söyleyen Ferro, "İlk maçtaki aynı takım oynayacak, ilk maçta da iyi bir takımla oynadık. Baskıyla oynayacaklar, aynı dikkatle oynayarak turu geçmeye çalışacağız" diye konuştu.MAXIMIANO: ZOR BİR MAÇ OLACAKLuis Maximiano ise zor bir maç oynayacaklarını belirtirken, "Yarınki maça odaklandık. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. İlk maçta da oynadım, istedikleri atakları yapamadılar. Yarın ev sahibi onlar. Başakşehir iyi bir takım ve zor bir maç olacak" dedi. Sporting'in eski kalecisi Patricio ile kıyaslanması hakkında konuşan Maximiano, "Patricio büyük bir kaleci ama kendi yoluma bakıyorum ve kariyerim için bu maçlara odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Emanuel Ferro'nun açıklamaları

Luis Maximiano'nun açıklamaları

Kaynak: DHA