Sporting Lizbonlu Futbolcular, Taraftarın Saldırısına Uğradı

Portekiz Liginde şampiyonluğu ve son haftada da Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran Sporting'de taraftarlar idmanı bastı!

Yaklaşık 50 yüzü maskeli taraftar, takımın idman yaptığı sırada idman sahasına geldi ve teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte Bas Dost, Acuna, Rui Patrício, William Carvalho ve Rodrigo Battaglia'ya saldırdı. Yapılan saldırının ardından bas Dost'un başına darbe almış fotoğrafı da basına düştü.

Saldırıyı gerçekleştiren taraftarların yaklaşık 15 dakika sonra polisler gelmeden idman sahasından ayrıldığı kaydedildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sporting, yaşanan olayın ardından "Sporting bu değil, bu olamaz. Bunu yapanların cezalandırılması için her şeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.

Portekiz Ligi'nde son hafta deplasmanda Maritimo'ya 2-1 mağlup olan Sporting, Benfica'nın da evinde Moreirense'yi 1-0 yenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başaramamış ve sezonu 3. tamamlamıştı.