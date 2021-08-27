Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki temel felsefesi "maç maç düşünmek"
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Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki temel felsefesi "maç maç düşünmek"

Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi'ndeki temel felsefesi 'maç maç düşünmek'
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ve Borussia Dortmund ile birlikte Beşiktaş'ın rakibi olan Portekiz'in Sporting Lizbon takımının sportif direktörü Hugo Viana, "Üç rakibimiz de mükemmel. Maç maç düşüneceğiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ve Borussia Dortmund ile birlikte Beşiktaş'ın rakibi olan Portekiz'in Sporting Lizbon takımının sportif direktörü Hugo Viana, "Üç rakibimiz de mükemmel. Maç maç düşüneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hugo Viana, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Her takım gibi biz de bu grupta kendimize güveniyoruz. Beşiktaş, Türk ligi şampiyonu, Ajax da kendi ulusal liginde şampiyon. Borussia ise bu turnuvada çok tecrübeli. İyi veya kötü takım yok. Üç rakibimiz de mükemmel. Ligde olduğu gibi bu turnuvada da maç maç düşünerek hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin çok güzel bir turnuva olduğunu ve Sporting Lizbon olarak takımın değerine güvendiklerini vurgulayan Viana, teknik direktörleri Ruben Amorim'in dediği gibi "maç maç düşünme felsefesiyle, büyük bir sorumlulukla ama kendilerine güvenerek sahaya çıkacaklarını" kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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