Sporting Lizbon, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Portekiz ekibi Sporting Lizbon, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Portekiz ekibi Sporting Lizbon, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Silas'ın oyuncularıyla saha ortasında yaptığı kısa konuşmanın ardından başladı.
Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.
Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak.
Kaynak: AA