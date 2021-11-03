Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu 4. grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Sporting Lizbon ile oynuyor. Peki, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçta golleri kim attı? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç nerede oynanıyor? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçın hakemi kim? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç hangi kanalda?

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba saat 23:00 'da başladı.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Sporting Lizbon'un üstünlüğü ile devam ediyor.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Sporting Lizbon 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Sporting Lizbon'un golleri:

31. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves

38. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves

41. dakika : João Paulo Dias Fernandes

56. dakika : Pablo Sarabia

Maç şuan 4-0 oldu.

MAÇ SONUCU

SPORTING LIZBON 4 - 0 BEŞİKTAŞ

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

Maçı, hakem Sergei Karasev yönetiyor.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan

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