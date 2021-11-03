Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
Sporting Lizbon - Beşiktaş bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 4. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor? Maçı kim kazandı? Sporting Lizbon - Beşiktaş kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu 4. grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Sporting Lizbon ile oynuyor. Peki, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçta golleri kim attı? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç nerede oynanıyor? Sporting Lizbon - Beşiktaş maçın hakemi kim? Sporting Lizbon - Beşiktaş maç hangi kanalda?
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba saat 23:00 'da başladı.
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Sporting Lizbon'un üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Sporting Lizbon 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Sporting Lizbon'un golleri:
- 31. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves
- 38. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves
- 41. dakika : João Paulo Dias Fernandes
- 56. dakika : Pablo Sarabia
Maç şuan 4-0 oldu.
SPORTING LIZBON 4 - 0 BEŞİKTAŞ
Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı, hakem Sergei Karasev yönetiyor.
İlk 11'ler şu şekilde olacak:
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan