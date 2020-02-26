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Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

26.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:46
Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

UEFA Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.


Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Silas yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Portekiz ekibi, antrenmana saha ortasında yaptığı kısa toplantıyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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