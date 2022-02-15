Sporting Lisbon - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Manchester City maçı başladı mı?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sporting Lisbon - Manchester City maçı oldu. Peki Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki Sporting Lisbon - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
Sporting Lisbon - Manchester City maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Sporting Lisbon - Manchester City maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
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