Sporting Lisbon - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting Lisbon - Manchester City maçı başladı mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki Sporting Lisbon - Manchester City maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

SPORTİNG LİSBON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon - Manchester City maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

SPORTİNG LİSBON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon - Manchester City maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPORTİNG LİSBON - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

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