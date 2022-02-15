Sporting Lisbon - Manchester City maçı Exxen canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting-Manchester City maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
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Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Sporting Lisbon - Manchester City maçı oldu. Maçta ilk yarı devam ederken futbol severler, Sporting Lisbon - Manchester City canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lisbon - Manchester City maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sporting Lisbon - Manchester City maçı oldu. Peki Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Sporting Lisbon - Manchester City canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lisbon - Manchester City maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
Sporting Lisbon - Manchester City maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Sporting Lisbon - Manchester City maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Maç 4-0 Man. City'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Sporting Lisbon - Manchester City maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
SPORTİNG LİSBON - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
İşte ilk 11'ler:
- Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves
- Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling