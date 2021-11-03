Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanıyor?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı hakemi kim? Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
Sporting Lisbon - Beşiktaş maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
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