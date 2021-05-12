Sporting'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor
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Sporting'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor

Sporting'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak.

Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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