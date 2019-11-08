Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto
Basın toplantısının yapıldığı salon Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları Toplantıyı takip eden basın mensupları PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa...
Basın toplantısının yapıldığı salon
Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi
Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları
Toplantıyı takip eden basın mensupları
PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
VİDEO: Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto