Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto

Basın toplantısının yapıldığı salon Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları Toplantıyı takip eden basın mensupları PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa...

08.11.2019 02:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 02:33
Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto

Basın toplantısının yapıldığı salon

Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi

Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları

Toplantıyı takip eden basın mensupları

PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto
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