Sportif yetenek taramasıyla keşfedilen çocuklar, olimpik sporcu olmayı hedefliyor

EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Edirne'de yetenekleri keşfedilerek spora yönlendirilen çocuklar, olimpiyatlara katılmak istiyor.

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan yetenek tarama programı Edirne'de de uygulanıyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yetenek taramasından geçen 2 bin 889 öğrencinin 313'ü öğrenci antrenman programına dahil edildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ise taramaya giren 3 bin 15 öğrenciden 588'i öğrenci antrenman programına katıldı.

Kovid-19 salgını sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da 3'üncü, 4. ve 5'nci sınıfların sportif yetenek taramalarına devam ediliyor.

Ocak ayında 1860 5. sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçirildi.

Taramadan geçen öğrencilerden Ceylin Dinçkol, hayalinin büyüdüğünde ABD'de basketbol oynamak olduğunu söyledi.

Asil Lüleci de seçmelere koşucu olmak için katıldığını belirtti.

"Koşuda iyiyim, hızlı koşuyorum." diyen Lüleci, "Benim şu an bir hedefim yok ama yükseldikçe kendime hedefler koyabilirim." diye konuştu.

Alya Aktaş da yüzme ve cimnastikle ilgilendiğini, bu sporlarda başarılı olmak istediğini ifade etti.

Taramada keşfedilen öğrenciler spora yönlendiriliyor

Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında yeteneği keşfedilen öğrenciler, farklı branşlara yönlendirilerek Türk sporuna kazandırılıyor.

Edirneli yüzücüler Selin Golloz ve Zeynep Yurtsever de ilkokulda katıldıkları yetenek taramasında keşfedilerek yüzme sporuna yönlendirildi.

Edirne Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) milli takım antrenörü Ömür Sönmez tarafından yetiştirilen ekipte yer alan Golloz ve Yurtsever, yoğun bir antrenman programıyla çalışıyor.

Antrenör Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştırdığı ekip içerisinde yetenek taramasında başarı elde eden sporcuların yer almasından memnun olduğunu kaydetti.

Yetenek taramasına katılan öğrencilerin yatkınlıklarına göre farklı branşlara yönlendirildiğini belirten Sönmez, "Yüzmede bildiğiniz gibi bir yaş baremi vardır. Bu yaş bareminin fazla geçmemek şartıyla öğrenciler yüzmeye de yönlendiriliyor." dedi.

Sönmez, SEM Projesinin ilk olarak Edirne'de başladığını söyledi.

SEM'de yetiştirdikleri sporcuları, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi bünyesine dahil edip, Edirne'den başarılı yüzücüler çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Sönmez, "Geçmişte de Edirne'den başarılı sporcular çıktı. Bizim tek amacımız buradan olimpiyat düzeyinde sporcu yetiştirmek." diye konuştu.

"Amacım milli sporcu olmak ve olimpiyatlara katılmak"

Yüzücülerden Selin Golloz da su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede 6 yılı geride bıraktığını anlattı.

4. sınıfta yetenek taramasına girdiğini belirten Golloz, "Orada başarılı oldum ve beni yüzmeye teşvik ettiler. Onun sayesinde sporcu eğitim merkezine girdim ve şu anda yüzüyorum. Amacım milli sporcu olmak ve sonra olimpiyatlara katılmak. Hocalarıma güveniyorum. Çok iyi çalışıyoruz, umarım devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Zeynep Yurtsever de yetenek taraması sayesinde yüzme yeteneğinin keşfedildiğini, 5 yıldır yüzdüğünü söyledi.

Milli mayoyu giyerek Türkiye'yi temsil etmek istediğini ifade eden Yurtsever, "Yüzmeyi çok seviyorum. Günde iki kez antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar yorucu geçiyor. Milli yüzücüler Merve Tuncel, Deniz Ertan ve Beril Böcekler'i kendime örnek alıyorum." diye konuştu.