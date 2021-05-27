Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı
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Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde, Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek 2017-2018 grubu öğrenciler ve velileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde, Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek 2017-2018 grubu öğrenciler ve velileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan toplantıya Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç katıldı. Toplantıda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde Sporcu Eğitim ve Gelişimi Modülünü tamamlayarak Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) yönlendirilecek öğrenci ve velilere çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. - KAYSERİ

Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sportif Yetenek Taraması Değerlendirme ve Branşlara Yönlendirme Toplantısı yapıldı - Haberler Spor
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