SPORTİF SALSA YENİ ADAY HAKEM KURSU VE VİZE SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2021 - 2022 sezonu Sportif Salsa aday hakem ve vize seminerinin 5 Aralık 2021 tarihinde saat 21: 00'de online olarak yapılacaktır.

? Aday hakem ve vize seminerine katılmak isteyen bütün hakemler, online teori seminerine katılmak zorundadır. (Online aday hakem ve vize semineri sezon içerisinde 1 defa olacaktır. )

? Online eğitim semineri sonrasında aday hakemler ve terfi sınavına girecek hakemler Zoom üzerinden sınavlarını olacaklardır.

? 2021 - 2022 sezonunda aday hakem ve vize seminerine katılmak isteyen bütün hakemler online teori seminerine katılmak zorundadır.

? Online eğitim sınavında başarılı olan aday hakemler ilk 3 etap Sportif Salsa yarışmalarının bir gün öncesinde sabah 10: 00 ile akşam 17: 00 arasında belirlenen yerde uygulamalı eğitime ve sınavına tabi tutulacaktır. Aday hakemler için uygulama sınavına girmek zorunludur.

? Uygulama hakem eğitimi ve sınavları Sportif Salsa yarışmaları faaliyet takviminde yer alacak olan sadece ilk 3 yarışma öncesi uygulanacaktır.

Uygulama Eğitimi Yapılacak Yerler:

1. Etap: FHC Dans Akademi

2. ve 3. Etap yerleri daha sonra duyurulacaktır.

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