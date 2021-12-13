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SALSA'DA HEYECANLI FİNAL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te ikinci günde yapılan finallerle tamamlandı.

ANTALYA (DHA) - Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit'te ikinci günde yapılan finallerle tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabı Cam Piramit'te yapıldı. İki gün süren ve renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya Türkiye'nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 500 dansçı katıldı. MADALYALARINI TÖRENLE ALDILAR

Yarışmaya katılan sporcuların ailelerinin büyük ilgi gösterdiği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. 13 kategoride gerçekleşen Salsa Ligi'nde 5 yaşından 70 yaşına kadar sporcular kıvrak danslarıyla hünerlerini sergiledi. Heyecanlı geçen final müsabakaları sonrası dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını törenle aldı. Yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcular, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanıyor.

SALSA'DA HEYECANLI FİNAL

SALSA'DA HEYECANLI FİNAL

SALSA'DA HEYECANLI FİNAL

SALSA'DA HEYECANLI FİNAL

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