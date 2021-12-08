SPORTİF SALSA DANSLARI ANTALYA YARIŞMASI SPORCU LİSTESİ HAKKINDA!

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü Organizatörlüğü'nde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Sportif Salsa Dansları Yarışmaları'na internet üzerinden ön kayıt yapan sporcuların listesi aşağıdadır. Yarışma programı daha sonra duyurulacaktır.

Yarışma Kayıt Ücretleri:

Cumartesi günü yarışma programında yer alan kategorilerde yarışacak her bir sporcu için toplamda 75 TL kayıt ücreti alınacaktır. (Klasman Yarışması, Karayip Couple ve Karayip grup showları. )

Pazar günü yarışma programında yer alan kategorilerde yarışacak her bir sporcu için toplamda 75 TL kayıt ücreti alınacaktır. (Solo-Duo)

Müzikler:

Yarışma müziklerinin kulüp ismi ile beraber sırt numaraları belirtilerek 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18: 00'e kadar tdsfmuzikkurulu@gmail. com gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Kulüplerarası Etap Yarışması Sporcu Listesi İçin Tıklayınız…

Karayip Danslar Couple - Grup Sporcu Listesi İçin Tıklayınız…

Solo Kadın Sporcu Listesi İçin Tıklayınız…

Solo Erkek Sporcu Listesi İçin Tıklayınız…

Duo Sporcu Listesi İçin Tıklayınız…

Haber Okunma Sayısı: 234

GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet