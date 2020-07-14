Sporseverlere göze maçlar seyircili olmalı
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Sporseverlere göze maçlar seyircili olmalı

Passo tarafından gerçekleşen ankete göre sporseverler, müsabakaların seyircili olmasından yana. Gerçekleşen ankete katılanların yüzde 78'i maçların seyircili olması ya da kapasite kısıtlanarak seyircili oynanması yönünde oy kullandı.

Sporseverlere göze maçlar seyircili olmalı
14.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:51

Passo tarafından gerçekleşen ankete göre sporseverler, müsabakaların seyircili olmasından yana. Gerçekleşen ankete katılanların yüzde 78'i maçların seyircili olması ya da kapasite kısıtlanarak seyircili oynanması yönünde oy kullandı.

Passo, nisan ayında düzenlediği anketin yeni versiyonunu hazırlarken sporseverlerin de nabzını tuttu. Pandemi sürecinde sporseverler tribünlerden uzak kalırken, Passo da bu yönde bir anket düzenledi ve ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı. Mobil uygulama ve internet üzerinden yapılan ankette "Spor karşılaşmaları seyircili mi, seyircisiz mi oynanmalı?" sorusuna sporseverlerin yüzde 78'i "Seyircili" ya da "Kapasite kısıtlanarak seyircili" yanıtını verdi.

ORANLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Nisan ayında gerçekleşen ankette "Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?" sorusuna katılımcıların yüzde 32'si "Koşa koşa giderim" yanıtını verirken, "3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim" diyenlerin oranı ise yüzde 29'da kalmıştı. Yapılan yeni ankette ise aynı sorular tekrar soruldu. Bu kez "Koşa koşa giderim" yanıtını verenlerin oranı yüzde 32'den yüzde 46'ya yükseldi. "3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim" diyenlerin oranı ise yüzde 29'dan yüzde 17 geriledi. Maçlara tedavinin bulunması halinde bile gitmeyi düşünmeyenlerin oranı yüzde 7'de kalırken, "Tedavi bulununca kendimi güvende hissederim" diyenlerin oranı nisan ayında yüzde 32 iken, haziran ayında yüzde 25'e geriledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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