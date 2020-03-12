Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar karşılaşmaların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

Türk futbolseverler, nisan ayı sonuna kadar karşılaşmaların koronavirüsün yayılma ihtimalinden dolayı seyircisiz oynanması kararına destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir'in Kopenhag'ı konuk edeceği maçın başlamasına saatler kala, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayının sonuna kadar tüm spor müsabakalarının koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, İstanbul Başakşehir - Kopenhag mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Taraftarlar, alınan kararın doğru olduğu noktasında birleşirken, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini vurguladı. Taraftarlar, spor müsabakalarındaki kalabalık ortamlarda koronavirüsün kişiden kişiye bulaşma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı alınan karardan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftar röportajları

Haber Kodu: 200312291

Kaynak: DHA