Sporseverler Atatürk Botanik Bahçesi'ne akın ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenlilerin ve Ankaralıların spor yapmak için akın ettiği Türkiye'nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi'ni bitki cenneti haline getirdiklerini belirtti. Altınok, "Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle bir oksijen deposu olarak hizmet veriyor" dedi.

"Yaz-kış güzelliğini koruyor"

Özel peyzaj çalışması ve yüzlerce çeşit bitki ile renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Bahçesi'nin başkentin gözde dinlenme mekanlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyan vazgeçilmez mekanlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı