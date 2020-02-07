Sporla sağlıklı anne, sağlıklı bebek

07.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:43

Gebelik sürecinde ve doğumdan sonra annelere ve bebeklere sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik yaşamaları için spor kursları düzenliyor.



Sağlık hizmetleri kapsamında Hoş geldin Bebek Projesi'yle hamilelik aşamasında ve doğumdan sonra annelerin ve bebeklerin sağlığını takip eden Gaziemir Belediyesi, spor kurslarıyla da anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı şekilde yaşamalarına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, doğum koçu eşliğinde hamilelere pilates, yoga ve nefes egzersizi kursları veriliyor. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Doğum Koçu Çisem Kayaoğlu'nun verdiği kurslar, günde bir saat olmak üzere haftanın dört günü düzenleniyor. Dört grupta verilen kurslarda, doğum koçunun anne adaylarıyla bire bir ilgilenmesi için sınıf mevcudu dört kişiyle sınırlı tutuluyor. Pilates, yoga ve nefes egzersizi dersleriyle, anne adaylarının hamilelikte ve doğum sonrasında yaşayacağı fiziksel ve psikolojik değişimlere hazır olması sağlanıyor. Bu eğitimlere katılan kadınlar, kilolarını kontrol altında tutarak sağlıklı bir hamilelik yaşıyor; kaygılarından kurtularak ve fiziki olarak hazır hale gelerek daha rahat doğum yapıyor. Spor sayesinde normal doğuma yönlendirilen anne adayının bebeği de daha sağlıklı gelişim gösteriyor.



Daha ağrısız, daha mutlu hamilelik



Toplumdaki, hamilelerin spor yapmasının bebeğe zarar vereceği yaygın inanışının yanlış olduğunun altını çizen Doğum Koçu Çisem Kayaoğlu, spor yapmanın hem anneyi hem de bebeği daha sağlıklı yaptığına vurgu yaptı. Hamileliğin 8. haftasından itibaren, kadın doğum doktorunun onayı alındıktan sonra uzmanlar eşliğinde yapılan sporun anneye birçok faydası olduğunu dile getiren Çisem Kayaoğlu, "Anne adayları gebelikte spor yapmanın bebeğe zarar vereceği korkusuyla spor yapmaktan uzak duruyor. Uzmanlar eşliğinde yapılan spor, anne adayına da bebeğe de zarar vermiyor; anne adayına hamilelikte, doğumda ve doğum sonrasında birçok fayda sağlıyor. Gebelik sürecinde spor yapmak anne adaylarının ağrılarını azaltıyor. Spor yaparak fiziki olarak güçlenen hamileler, daha az bel ve boyun ağrısı yaşıyor. Anne adayları spor sayesinde el ve ayak bileklerinde, bacaklarında toplanan ödemden kurtuluyor. Spor sayesinde vücudu güçlü hale gelen anne adayı daha rahat doğum yapıyor" dedi. Sporun anneye sağladığı faydaların yanı sıra bebeğe de birçok yararının olduğunu ifade eden Çisem Kayaoğlu, "Spor yapmak anneye faydalarının yanı sıra bebeğin gelişimini de destekliyor. Doğru nefes tekniklerini öğrenen anneler vücuduna daha çok oksijen alıyor, bu sayede anne ve bebek daha sağlıklı oluyor. Spor yapan anne daha rahat doğum yapıyor ve bebeğin doğum sürecinde yaşadığı stres azalıyor" diye konuştu.



Çisem Kayaoğlu, kadın doğum doktorundan spor yapabileceğine dair rapor alan ve gebelik sürecinin ilk 8 haftasını tamamlayan anne adaylarını, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezindeki salonda spor yapmaya davet ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA