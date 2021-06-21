Sporla iç içe tatil başlıyor
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Sporla iç içe tatil başlıyor

Sporla iç içe tatil başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran-3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran-3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3 ve 4 haftalık dönemler halinde hafta içi ve hafta sonu şeklinde planlandı. Yaz Spor Okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, tekvando, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta eğitimler verilecek. Yaz Spor Okulları, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor. Milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocukların yaz spor okulları programlarına katılımını sağlayarak, spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir adım atmalarını sağlamak için düzenlenen yaz okulları ile ilgili detaylı bilgi https://www.bursabbspor.com/content/1624032260-spor-okullari-basliyor adresinden alınabilecek. - BURSA

Sporla iç içe tatil başlıyor
Sporla iç içe tatil başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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