Sporla iç içe tatil başladı
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Sporla iç içe tatil başladı

Sporla iç içe tatil başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı. 4-16 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı Spor Okulları 3 ve 4 haftalık 3'er dönem halinde 11 branşta gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Bursa, sporda da marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da katıldıkları organizasyonlarda şehrin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Alt yapı yatırımlarıyla sporu tabana yayma hamlesi yoğun şekilde sürerken, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle, çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen Spor Okulları başladı.

İlk dönem 28 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan Spor Okulları 3 Eylül 2021 tarihinde son bulacak. 4-16 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı, 3 ve 4 haftalık 3'er dönem halinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak Spor Okulları, toplam 11 branşta (yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, tekvando, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde düzenleniyor. Spor okullarının ilk dönemine bin 400 öğrenci kayıt yaptırırken, kayıtların devam ettiği diğer dönemlere de yoğun ilgi bulunuyor. Yaz döneminde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlayan Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor.

Spor okulunda hafta içi eğitimleri 3'er haftalık periyotlar halinde 1. dönem 28 Haziran-16 Temmuz, 2. dönem 26 Temmuz-13 Ağustos, 3. dönem 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonu çalışmaları ise 1. dönem 10-25 Temmuz, 2. dönem ise 7-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Spor Okulunda 3'er haftalık periyotlar halinde verilecek yüzme eğitimlerinde ise hafta içi çalışmaları 1. dönem 29 Haziran-16 Temmuz, 2. dönem 27 Temmuz-13 Ağustos, 3. dönem 17 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, hafta sonu eğitimleri de 1. dönem 10 Temmuz-1 Ağustos, 2. dönem 7-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıtların sürdüğü Spor Okulları ile ilgili detaylı bilgi www.bursa.bel.tr, www.bursabbspor.com ve www.bbbgenclikkulubu.com adreslerinden alınabilecek. - BURSA

Sporla iç içe tatil başladı
Sporla iç içe tatil başladı
Sporla iç içe tatil başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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