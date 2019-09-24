Sporla formda kalıp ve mutlu oluyorlar

24.09.2019 12:09

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) sağlıklı yaşamı tercih edenlerin buluşma adresi oluyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Antalyalılar, ASFİM'lerde modern, tam donanımlı aletler ve uzman eğitmenler eşliğinde fitness, reformer pilates, step aerobik, pilates, yoga ve zumba yapma imkanı buluyor. Antalyalıları spor yapma alışkanlığı kazandıran ve sağlıklı bir yaşam sürerek formda



kalmalarını sağlayan ASFİM'e spor yapmaya gelen 1176 kişiden biri olan Şenay Aydan, "ASFİM'de ikinci dönemim ve çok severek geliyorum. Özellikle ev hanımlarına sunulmuş güzel bir hizmet. Haftada 2 gün spor yapmaya geliyorum ve saatlerini de kendim belirledim. Buradaki eğitmenlerimiz de çok yardımcı ve ilgililer, spor aletleri de çok iyi durumda ortam da çok temiz. Kendimi çok daha sağlıklı ve fit hissediyorum" diye konuştum.



İki dönemdir ASFİM'e geldiğini söyleyen Menşure Büyüktanır, "Özellikle kaslarımın güçlenmesi için pilates eğitimine geliyorum ve çok yararlı oluyor. ASFİM'de olmaktan çok memnunum. Burada spor yaptıktan sonra kendimi daha mutlu hissediyorum. Kendime güvenim artıyor. Herkes özel spor salonlarına gidemiyor. ASFİM'in ücretsiz olması büyük bir avantaj. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.



"Emeklilik keyfim ASFİM'de başladı"



Yeni emekli olduğunu belirten Ayşe Gülbal, emeklilik hayatına ASFİM'le başladığını ifade ederek, "3 haftadır kurslara devam ediyorum, çok memnunum. Bu hizmet sağlıklı bir hayat adına çok faydalı. Burada yeni arkadaşlıklar da kuruyorum" ifadesini kullandı.



Emekli İngilizce öğretmeni Sibel Taşkan da, "Daha önce özel spor salonlarına gidiyordum ama burada da çok güzel imkanlar var. Fitness için modern aletler var, eğitmenler ilgililer ve doğru yönlendiriyorlar. Bütün ev hanımlara da tavsiye ediyorum buraya gelip spor yapsınlar. Hem bedenlerini daha güçlü hale getirsinler hem de sosyalleşsinler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA