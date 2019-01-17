Sporla Engellerini Yok Sayan Yusuf Yünaçtı 'Nın Hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Para-Taekwondo şampiyonu olan Esenyurt Belediyesi'nin desteklediği engelli sporcu Yusuf Yünaçtı, gözünü Şubat ayında yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

Esenyurt Belediyesi bünyesindeki farklı dallardaki sporcular Türkiye ve dünya şampiyonalarında madalya toplamaya devam ediyor. Engelli Teakwondocu Yusuf Yünaçtı da bu başarıyı yakalayanlardan bir tanesi. Yünaçtı, 10 Ocak'ta Ankara'da yapılan Türkiye Para Taekwondo şampiyonası Kyorugi ve Poomsae karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma girmeye hak kazandı. Küçük yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün sağladığı imkanlarla Taekwondo sporuna başlamıştı. Başarılı bir sporcu olma yolunda yürüyen Yünaçtı, 7 ay gibi kısa bir sürede hedeflediği Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Kendi dalında yarışıp rakibini yenen Yusuf şimdi 5-7 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yusuf, insanların kendilerine imkan verildiği zaman neler başarabileceklerine en güzel örneklerden birisi. Küçükken geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi'nin kendisine sağladığı imkan ve belediyenin spor tesislerinde özel hoca eşliğinde Taekwondoya başlayarak hayata sporla bağlandı. Bireysel olarak birçok başarıya imza atan 15 yaşındaki Yünaçtı, Şubat ayında Antalya'da yapılacak Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Sporun kendisini hayata bağladığını vurgulan Yusuf Yünaçtı, "Spora başladıktan sonra daha mutlu oldum, daha azimli olmamı sağladı" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin sporcunun her zaman yanında olduğunun belirten Yusuf Yünaçtı, "Bu çok güzel bir şey. Ben de spor hayatıma başkanımızın önayak olmasıyla Esenyurt Belediyesi'nin spor merkezlerinde başladım. Sayın Başkanımıza, antrenörlerime ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA