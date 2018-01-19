Sporla Engel Tanımıyorlar

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası münasebetiyle golbal görme engeliler voleybol müsabakaları düzenledi

Organizasyonunu Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının katıldığı organizasyon 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası nedeniyle düzenlendi. Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen görme engeliler voleybol müsabakasında engeli sporcular ortaya koydukları azimle, aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını ifade etmeye çalıştılar. Müsabaka sonrasında etkinliğe katılan takımlara çeşitli hediyeler verildi.

Spor hayatımıza yön veriyor

Organizasyona katılan sporcular, voleybolun hayatlarına ayrı bir anlam kattığını belirterek "Oldukça güzel bir organizasyondu. Şahinbey Belediyesi'ne ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Engellilerin sportif faaliyetlerin içerisinde bulunmaları hayatlarındaki kararlılığı ve azmi arttırıyor. Bu tür faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz" dediler. - GAZİANTEP