Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen "Sporla Doğayı Hisset" kısa film yarışması sonuçlandı.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen gala programına Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, dizi oyuncuları Atilla Güzel ve Alican Peker katıldı.

Yasin Bölükbaşı, törende yaptığı konuşmada film yarışmasına gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bölükbaşı, yarışmanın Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'müz de destek verdi. Spor, çevre, doğa ve sinema konularında toplumsal farkındalığı artırmak istedik. İlgili destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Son dönem tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumlarda hareketsiz bir yaşama neden olduğuna dikkati çeken Bölükbaşı, "Bu da hem fiziksel hem psikolojik birçok problemin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu konuda en iyi çözüm yollarından biri toplumda spor ve hareket bilincini artırmak. Bizde faaliyetlerimizi bu alanda yoğunlaştırdık." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye başta olmak üzere dünyada çok sayıda ülkede yangınlar çıktığını vurgulayan Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Orman yangınları ve doğal afetler sonucunda, insanların çevreye ve doğaya karşı bakışı ile bu konudaki tutumlarına yönelik bilincin artırılması gerektiğini düşündük. Bu sebeplerden hareketle sinema projemizin ana temasını oluşturdu. Projemiz aynı zamanda kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğine iyi bir örnek teşkil etti. Sevgili Peygamberimiz (SAV) dediği gibi 'ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır.' Yarışta derece alan tüm film ve yönetmenlerimizi tebrik ediyorum."

Ödül kazanan filmler şöyle:

Birincilik Ödülü: "Dönüşüm" kısa metrajlı film, Yönetmen: Alkım Çakina

İkincilik Ödülü: "Doğa Sana Geri Verir" kısa metrajlı film, Yönetmen: Atakan Yıldırım

Üçüncülük Ödülü: "Azmet" kısa metrajlı film, Yönetmen: Kerem Kaşıkçı

Mansiyon Ödülü: "Yapma" kısa metrajlı film, Yönetmen: Emre Bulgan

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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