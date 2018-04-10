Sporla Büyüyen Nesiller İçin Destek Şehitkamil'den

Farklı branşlarda Gaziantep'i temsil eden sporcu kafilelerini ağırlayarak moral aşılayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konukları görme engelli atletler oldu.

Tüm vatandaşların daha nitelikli şartlarda spor yapabilmesi adına farklı spor projelerine imza atan ve 4 mevsim boyunca amatör spora, sporcuya olan desteğini sürdüren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'i bölgesel ve ulusal mecrada başarıyla teşmil eden şampiyon sporcuların mutluluğunu, heyecanını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Farklı branşlarda başarılar elde elden sporcu gruplarıyla sık sık bir araya gelerek şampiyonların duygularını paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafirleri bu kez Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Orta Oklu Öğrencileri oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Bursa ilinde düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonası öncesinde sporcu öğrencilere moral veren Başkan Fadıloğlu, sporculardan pistlerde olduğu gibi akademik anlamda da başarının peşinden koşmalarını istedi. Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Atletizm Takımı sporcularını misafir eden Fadıloğlu, ziyaret esnasında spor faaliyetlerinin hayata açılan sağlık ve mutluluk dolu bir pencere olduğunu ifade etti. Fadıloğlu, "Kanunların bizlere verdiği imkanlar dahilinde sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesi adına amatör spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürüyoruz. Spor her yaştaki vatandaşımız için sağlık ve mutluluk dolu hayata açılan özel bir pencere. Ben tüm öğrencilerimizi spora gönül verdikleri ve faaliyetlerde ilimizi başarıyla temsil ettikleri için yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Öğrendiğim kadarıyla şampiyonlarımız pistlerde olduğu kadar derslerinde ve sanat alanında da başarılılar. Sportif faaliyetlerle birlikte öğrencilerimizin derslerinde olan başarıları, sosyal faaliyetlere olan ilgileri bizleri mutlu ediyor. Tüm sporcularımıza 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Bursa ilinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, ziyaret esnasında okul sporları ve kulüp takımı faaliyetlerine verilen desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Okul Müdür Yıldız, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Okulumuzda öğrenim hayatlarına devam eden sporcularımız Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ilimizi Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek olan şampiyonalarda temsil edecekler. Amacımız; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da şampiyonluklar elde etmek. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli çalışma arkadaşları sağ olsunlar bizlere büyük destekler verdiler. Ben tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Destek verildiğinde, ilgi gösterildiğinde başarının önündeki engeller bir bir kalkıyor. Ümit ediyorum ki Gazi şehrimizi en iyi şekilde temsil ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP