Sporda şiddetten gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsunspor-Kastamonu maçı devre arasında tribünde taraflarlar arasında çıkan kavgayla ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 taraftardan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da yapılan Samsunspor-Kastamonuspor maçı devre arasında Samsunspor taraftarlarının bulunduğu doğu tribününde çıkan olaylarla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sporda şiddetin önlenmesi için dün sabah 20 ayrı adrese "Doğu Yakası" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 20 ekip ve 50 polisin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşı 18'den küçük olan 6 kişi ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Çocuk Şubesindeki 6 kişi yaşları küçük olduğu için ailelerine teslim edildiler. Söz konusu çocukların bugün Samsun Adliyesine aileleri tarafından getirilip Çocuk Savcısına ifade verecekleri öğrenildi. Yaşları büyük 14 kişi ise geceyi Samsun Emniyet Müdürlüğünde geçirdiler. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan 14 kişi bu sabah erken saatlerde Samsun Adliyesine sevk edildiler.