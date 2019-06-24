Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi
AK Parti, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Kaynak: Dunya.com
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