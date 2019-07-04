Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, spor müsabakalarına ilişkin "Herkes huzurlu şekilde müsabakayı izlesin istiyoruz. Bizim için müsabakaya giden bir seyirci bile önemli." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

CHP grubu adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden sonra en çok yabancı sporcuyu barındıran ülke olduğunu söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde A Milli Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olduğunu anımsatan Toprak, "Siz dünya 3'üncüsü bir takım aldınız, dünyada elemeleri geçmeyen, 50'nci sıraya düşmüş bir Türk Milli Takımı var. Ayağa kaldıramıyoruz. Sebebi, Türkiye'yi yabancı cenneti yaptınız. Türkiye'nin büyük kulüplerinde 14 yabancı olursa nasıl Türk sporcusu başarılı olur? Bu yıl şampiyon olan takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyor." eleştirisinde bulundu.

Sporun en masum tarafının seyir kısmı olduğuna değinen Toprak, "Elinizi vicdanınıza koyun, Türkiye'de kaç olay oldu? Münferiden bir, iki. Statlarda olay var mı? Ben görmüyorum. Gerçekten Türk halkına, izleyiciye çok teşekkür ediyorum, bizim siyasiler olarak birbirimize yaptığımızın yüzde 1'ini yapmıyorlar. Zaten Türk halkının sağduyusu gerçekten bizden, Türk siyasetçilerinden çok daha ileri, bunu söylemiş olayım." diye konuştu.

"Atamalı bir federasyon oldu"

Toprak, "kanun teklifinde 3-4 çapanoğlu bulunduğunu" ileri sürerek, bunların Passolig, biyometrik verilerin kopyalanması ve deplasmanlarda seyir alanlarına ilişkin maddeler olduğunu söyledi.

Kulüplerin başarısızlıklarının bir nedeninin de federasyonlar olduğunu iddia eden Toprak, şöyle devam etti:

"Federasyonlar niye başarısız? Çünkü her yerde olduğu gibi siyaseti spora bulaştırdınız. Artık doğru dürüst seçimler olmuyor. Eskiden Başbakanlık koridorları vardı bu işi tayin eden, şimdi sarayın koridorları var. En son Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Hangi listeler yarıştı? Kamuoyuyla paylaşılmadı. Atamalı bir federasyon oldu. Türkiye'nin en büyük federasyonunda, en çok profesyonel üyesi olan, lisansı olan federasyonda atama böyle olursa başarı gelir mi? Voleybolda da aynı. Siz teslim aldığınızda Filenin Sultanları vardı, başarılıydı, müthiş, gurur duyuyorduk Filenin Sultanlarıyla. Nerede Filenin Sultanları?"

Yabancı sporcu sayısının mutlaka kısıtlanmasını isteyen Toprak, Türk sporcularının bu şekilde başarılı olabileceğini vurguladı.

Toprak, kulüp yöneticilerini eleştirerek, "Kulüp başkanları geliyor, hava atmasını biliyor 'Ben kulüp başkanıyım.' diye. İşini büyütüyor, tanıtıyor, maşallah forsundan geçilemiyor ama kulübü borç batağına bırakıp gidiyor." ifadesini kullandı.

Gençlerin spora adapte edilmediğinde uyuşturucuya yöneldiğine dikkati çeken Toprak, "Toplam 41 milyon 139 bin gencimiz şu anda spor yapma çağında veya içinde ama biz bunların 6 milyonunu sadece lisanslı yapmışız. Onların da ne kadarı başarılı, tartışılır, çoğunun da yaş haddi geçmiş." diye konuştu.

"Pompalı tüfek, tabanca, satır ele geçirildi"

AK Parti Grubu adına söz alan teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, konuşmasında futbolda sonu ölümle sonuçlanan olaylardan örnekler verdi.

Antalya'da Eskişehirspor-Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasını hatırlatan Bak, karşılaşmayı izlemeye giden taraftarlarda pompalı tüfek, tabanca ve satır ele geçirildiğine dikkati çekerek, konuya ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Suç işleyen taraftarlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapıldığını ancak Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılamadığını söyleyen Bak, söz konusu taraftarların, 5 saat gözaltında tutulsa dahi müsabakaya girme hakkına sahip olduğunu, seyirden men yasağı bulunmadığını belirtti.

Bak, kanun teklifinde, bunun önlenmesi için tanımlamalar yapıldığını anlattı.

Sporda şiddete karışanların tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasının önemine işaret eden Bak, kendileri için müsabakaya giden bir seyircinin bile önemli olduğunu vurguladı.

Kanun teklifindeki, "seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasını" içeren maddeye ilişkin eleştirilere yanıt veren Bak, "Örneğin ceza alıyorum, Passolig'im donduruluyor, maça gidemiyorum. Çok basit. İnternete giriyorsunuz, başka birinin kimlik bilgileriyle kendi fotoğrafınızı koyuyorsunuz, yeni bir Passolig üretiyorsunuz. Aynı kişi, bu müsabakaya girebiliyor ve hakaretlerini, küfürlerini etmeye devam ediyor. Bunları duymak istemiyoruz, futbolun güzel yanlarını konuşmak istiyoruz." görüşünü dile getirdi.

Bu işi meslek haline getiren kitleler, rant elde eden kişiler olduğunu söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Bunlar, daha önce kulüp başkanlarını tehdit ediyorlardı, bilet istiyorlardı, 'Bize bilet vermek zorundasınız' diyorlardı. Taraftarı, sporcuyu tehdit ediyorlardı, sporcudan avanta alıyorlardı. Bunlar yaşanan gerçekler. Bunları neden söylemiyoruz? Kitle bu. İngiltere bunları yaşadı. 'Böyle olaylarla karşı karşıya gelmeyelim' diyoruz. Herkes huzurlu şekilde müsabakayı izlesin istiyoruz. Tezahüratın ne olduğu, şiddet, tehdit tanımının ne olduğu belli zaten. Huzurlu şekilde müsabakayı izlemek isteyen vatandaşı korumayacak mıyız?"

Bak, teklife ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Kulüpler Birliği yetkilileri ve diğer ilgililerle birçok kez bir araya geldiklerini, talepleri aldıklarını aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kanun teklifine, uyarıları dikkate alınarak önergelerle yeniden tadili halinde yapıcı muhalefet yaklaşımlarının süreceğini, çekinceleri dikkate alınmazsa TBMM İçtüzüğünün kendilerine verdiği hakları kullanacaklarını belirtti.

Daha sonra teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA