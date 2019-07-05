Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulundan geçti. Euronews.com'da Görüntüle