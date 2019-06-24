Sporda Şiddet Kanun Teklifi TBMM'de
Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Kanun teklifi 20 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi ile 6222 sayılı kanunun uygulama alanı genişletiliyor.
Uygulamada başkaları adına düzenlenmiş elektronik kartlarla müsabakalara girilmesinin engellenmesi amacıyla, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılmasına imkan sağlanacak.
Karaborsa bilet satışlarının da önlenmesi amaçlanıyor. Hakaret ve tehdit suç kapsamına alınacak. Bazı suçların cezaları arttırılıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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