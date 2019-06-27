Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - ANKARA
Kaynak: İHA
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18:05 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi