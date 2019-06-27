Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - ANKARA

Kaynak: İHA
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