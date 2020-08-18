Sporda motivasyon projesine TÜBİTAK desteği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İhsan Sarı, hazırladığı projeyle TÜBİTAK araştırma projesi bursu kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İhsan Sarı, hazırladığı projeyle TÜBİTAK araştırma projesi bursu kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yer alan Egzersiz ve Spor Psikolojisi Araştırma Laboratuvarında çalışmalarını sürdüren ekipte de yer alan Sarı'nın, proje kapsamında gerçekleştireceği çalışmalara Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nde bulunan Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Laboratuvarında devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Sarı'nın TÜBİTAK tarafından destek kazanan projesi için egzersiz ve spor psikolojisi alanındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nikos Ntoumanis ile çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarı, Curtin Üniversitesi'nin Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Grubu'nun, Prof. Dr. Nikos Ntoumanis öncülüğünde fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması, kilo kontrolü, sporda güdülenme, doping, zihinsel dayanıklılık ve beden imgesi gibi konularda yoğun araştırmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Grupta yer alan diğer isimler de ilgili alandaki önde gelen araştırmacılardan. Günümüze kadar bu laboratuvara egzersiz ve spor psikolojisi araştırmaları için yaklaşık 6 milyon dolarlık araştırma fonu sağlandı. Biz de burada bir yıl boyunca gerçekleştireceğimiz çalışmalarla sporcuların motivasyonu konusunda antrenörlerin eğitimi için özel bir program geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA