Sporda kaybettiğiniz enerjinizi meyve suyuyla geri kazanın
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Sporda kaybettiğiniz enerjinizi meyve suyuyla geri kazanın

Sporda kaybettiğiniz enerjinizi meyve suyuyla geri kazanın
Bültenler - Haberler | Güncel

Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatımıza katmamız gerektiğini belirten uzmanlar, yapılan egzersizlerin ardından kaybedilen enerji ve minerallerin bir bardak meyve suyu içerek geri kazanılabileceğini vurguluyor.

Spor esnasında vücudumuz normal rutinine nazaran çok daha fazla enerji harcar. Yapılan egzersizler sonucunda vücuttan belli miktarda minerallerin terle dışarı atıldığını belirten uzmanlar; kaybedilen enerji, sıvı ve mineralleri yerine koyabilmek ve oluşan kas ağrılarını azaltabilmek için spor sonrası bir bardak meyve suyu tüketimini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Meyve suları vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda meyve sularında bulunan meyvenin kendisinden gelen doğal şekerler, verdikleri enerji sayesinde vücudun zinde kalmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyum kaynakları arasında sebze ve meyvelerin bulunduğunu söyleyen İnanç, "Özellikle yaz aylarında içilen bir bardak meyve suyu, egzersiz sonrasında kaybedilen sıvı ve minerallerin geri kazanılmasına yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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