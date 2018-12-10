Sporda El Ele" Söyleşi Programı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Gençlik ve Spor il Müdürü Remzi Arkaltı'nın konuşmacı olarak katıldığı ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin katılımı ile "Sporda El Ele" başlıklı bir söyleşi programı düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Ahmet Yılgın'ın sunum konuşmasıyla başlayan söyleşide Arkaltı, mesleki yaşamından elde ettiği deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, üniversitedeki öğrencilerin şehirle bütünleşmeleri, sporu bir hayat biçimi olarak kabullenmeleri, sosyal ve sportif projelerde yer almanın önemini vurguladı ve üniversite öğrencilerinin birlikte sportif faaliyetlerde bulunmasının önemine değindi.

Beden ve Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü de konuşmasında Müdür Remzi Arkaltı'ya davetlerini kırmayıp üniversitemizde BESYO öğrencileriyle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunduğu için teşekkür etti. - KİLİS