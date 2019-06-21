Sporda Çocuk Zirvesi yarın düzenlenecek

UPS Spor ve Kültür Kulübü tarafından, 'spor tüm çocukların hakkı' sloganıyla yarın düzenlenecek zirvede, konularında uzman kişilerin katılımıyla paneller düzenlenecek. Kulübün çocuk sporcuları, hem yeteneklerini sergileyecek, hem de spor yapmak isteyen çocukların hakkını savunacaklar.

Çocukları spor ve sanat yoluyla eğiten ve onları topluma sorumluluk sahibi birey olarak kazandıran UPS Spor ve Kültür Kulübü, önemli bir organizasyona imza atıyor. Kulüp, 'spor tüm çocukların hakkı' sloganıyla düzenleyeceği 'Sporda Çocuk Zirvesi' ile Türkiye'de çocukların spor yapma hakkını tartışmaya açacak.

Akademisyenler ve uzmanlar katılacak

Yarın saat 10.00'da açılışı yapılacak zirvede Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri konuşacak. Prof Dr. Turgay Biçer, Prof. Dr. Bilge Donuk, Doç Dr. Itır Erhart, Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu gibi akademisyenler, konuyla ilgili düşüncelerini paylaşacak. Türkiye'nin yakından tanıdığı akademisyenlerin, 'çocuk odaklı, güvenli aktif spor alanları' başlıklı oturumuna, Çocuk sporcu Zehra Beşir moderatörlük yapacak.

Çocuklar konuşacak, çocuklar yönetecek

'Spor yapmak bütün çocukların hakkı' başlıklı oturumda spor yapan çocuklar, karşılaştıkları sorunları dile getirecek. Ayrıca Mardin'den gelecek iki çocuk, Anadolu'daki spor yapmak isteyen çocukların karşılaşabilecekleri sorunları dile getirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA