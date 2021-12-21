Sporda 2021 böyle geçti: Temmuz

Sporda 2021 yılının Temmuz ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Mete Gazoz, oyunların 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinin finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi. Altın madalya alan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ

Norveçli atlet Karsten Warholm, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle 29 yıllık dünya rekorunu kırdı.

2 TEMMUZ

Maltalı yüzücü Neil Agius, İtalya'nın Linosa Adası'ndan Malta'ya 125,6 kilometrelik mesafeyi 52 saati aşkın sürede durmadan yüzdü.

8 TEMMUZ

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceği açıkladı.

10 TEMMUZ:

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, tek kadınlar şampiyonu oldu.

11 TEMMUZ

Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin, 28 yıl sonra şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic, Wimbledon'daki 6. şampiyonluğuna ulaştı.

12 TEMMUZ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

13 TEMMUZ

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

16 TEMMUZ

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceğini açıkladı.

18 TEMMUZ

108. Fransa Bisiklet Turu'nda BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

21 TEMMUZ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceğini açıkladı.

23 TEMMUZ

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı. Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu'nun, oyunların açılış töreninde buluştu.

25 TEMMUZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda Fransa, ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta yenildi.

Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katıldı.

26 TEMMUZ

Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

ABD'li pop şarkıcısı Pink, bikini yerine şortla maça çıkan Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımına destek vererek, formalarla ilgili cinsiyetçi kurallara karşı çıktıkları için takımla çok gurur duyduğunu belirtti.

28 TEMMUZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 73 kiloda Çinli Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırarak altın madalya elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin statü değişikliği önergesi kabul edildi.

30 TEMMUZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi.

31 TEMMUZ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre finalindeki 10.61'lik derecesiyle Jamaikalı Elaine Thompson, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çinli cimnastikçi Dong Dong, trampolin cimnastikte gümüş madalya kazanarak üst üste 4. olimpiyat madalyasını elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yüzmede kadınlar 800 metre serbestte Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan ABD'li Kathleen Ledecky, aynı başarıyı Tokyo 2020'de de gösterdi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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