Sporda 2021 böyle geçti: Kasım

Sporda 2021 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası için play-off bileti aldı ve bu turda Portekiz'le eşleşti.

Milli takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu ikinci bitirerek play-off bileti aldı. Ay-yıldızlı ekip kura çekiminde Portekiz'le eşleşti. Milliler, Portekiz'i geçerse Dünya Kupası'na katılmak için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak. Maçlar 2022 Mart ayında oynanacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 5. maçta Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek üst tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe ise D Grubu'nda deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi ve ilk 2 şansını yitirdi. Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş, 5. maç sonunda puan alamadı ve Avrupa kupalarından elendi.

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, 7. kez kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kasım ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 KASIM

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

3 KASIM

Milli sporcu Kerem Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi.

4 KASIM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi.

Milli sporcu Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

5 KASIM

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-KASIMpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından 4 dakika daha oynandı. Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti. Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Yetgil 53 kiloda, Aslı Demir de 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Mihraç Akkuş, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

6 KASIM

Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansını geçici olarak askıya aldı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ramazan Sarı 79 kiloda gümüş, Cavit Acar da 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

7 KASIM

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu.

11 KASIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi.

12 KASIM

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Almanya'yı 7-2 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, eski futbolcusu 38 yaşındaki Dani Alves'i kadrosuna kattı.

13 KASIM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.

14 KASIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Polonya'yı 52-41 yendi.

17 KASIM

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.

19 KASIM

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

21 KASIM

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

24 KASIM

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi.

25 KASIM

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

A Milli Kadın Curling Takımı, Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada tamamlayarak dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

26 KASIM

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

28 KASIM

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

29 KASIM

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi 7. kez kazandı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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