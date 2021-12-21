Sporda 2021 böyle geçti: Haziran

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı.

Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün süren ve 51 maça sahne olan turnuvada, 24 milli takım mücadele etti. A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu maç yarıda kaldı. Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumu uzun süre gündem oldu.

Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu.

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo ile Fransız yıldız futbolcu Pogba'nın EURO 2020 basın toplantılarında masadaki sağlığa zararlı olduğu kabul edilen içecekleri bir kenara kaldırması, kamuoyunun dikkatini çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre haziran ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 HAZİRAN

Japonya'da 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcuların yeni tip koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2020-2021 sezonunda ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.

2 HAZİRAN

İngiltere'de yılın futbolcusu adayları belli oldu. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan adaylar arasında yer aldı.

3 HAZİRAN

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Kartal, "Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. Bu federasyondaki görevli arkadaşlarımız gidene kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım." açıklamasında bulundu.

4 HAZİRAN

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi.

Okçuluk Milli Takımı'nda milli sporcu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu. Gazoz, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda kazandığı başarıyla bireysel olimpiyat kotası aldı.

5 HAZİRAN

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı finalde Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Organizasyonda milli okçu Yakup Yıldız da makaralı yayda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Boksta 3. olimpiyat kotası Busenaz Sürmeneli'den geldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibi yenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

6 HAZİRAN

Türk sporculardan Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı geldi. Milli sporcular, Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

7 HAZİRAN

NG Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

8 HAZİRAN

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Bilal Çiloğlu, bronz madalya elde etti.

10 HAZİRAN

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa Mehmet Niyazi Akdaş seçildi. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Akdaş, 184 geçerli oyla başkent temsilcisinin yeni başkanı oldu.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon branşında dünya şampiyonu oldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurulunda Faruk Koca, 1058 oyun 802'sini alarak başkanlığa seçildi.

11 HAZİRAN

Avrupa'nın futbol şöleni 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

12 HAZİRAN

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, özel sporcu Muhsine Gezer, 800 metrede birinci sırada yer alarak, dünya şampiyonu oldu.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da düzenlenen Artisik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.

Milli güreşçi Murat Fırat, Polonya Açık Pytlasinski Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 67 kiloda altın madalya kazandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

13 HAZİRAN

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı.

Fransa Açık'ta şampiyon Novak Djokovic. Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

16 HAZİRAN

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo ile Fransız yıldız futbolcu Pogba'nın EURO 2020 basın toplantılarında masadaki sağlığa zararlı olduğu kabul edilen içecekleri bir kenara kaldırması, kamuoyunun dikkatini çekti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi. İtalya, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

18 HAZİRAN

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcılar, birer altın ve bronz madalya kazandı.

19 HAZİRAN

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurulunda Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçildi. 1541 oy alan Burak Elmas, en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan 41 oy fazla alarak başkan oldu.

20 HAZİRAN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Futbol Takımı, A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. Filenin Efeleri, ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

22 HAZİRAN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde seyirci katılabileceği açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

23 HAZİRAN

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışını yasakladı.

24 HAZİRAN

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı.

25 HAZİRAN

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

26 HAZİRAN

95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Katar'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel barda altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

27 HAZİRAN

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

29 HAZİRAN

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, Rus rakibi Ali Magomed Aliyev'i tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

30 HAZİRAN

Türkiye, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya ile ikinci oldu.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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