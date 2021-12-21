Sporda 2021 böyle geçti: Aralık

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Sporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geride bırakan 24 yaşındaki Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Hollandalı Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda eden Beşiktaş'ta, ligde de işler istenildiği gibi gitmeyince Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

Galatasaray, Avrupa'da lider

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi.

Gruptaki son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre aralık ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ARALIK

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), ülkesinin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng Shuai hakkındaki endişeleri nedeniyle Çin'deki turnuvaları durdurduğunu açıkladı.

2 ARALIK

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Okan Halay'ı getirdi.

4 ARALIK

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Semih Saygıner, Hollandalı Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

5 ARALIK

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa Ahmet Ağaoğlu yeniden seçildi. Kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu.

6 ARALIK

Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

7 ARALIK

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, C Grubu'nun puan alamadan son sırada tamamladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

8 ARALIK

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti. MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenen Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı.

9 ARALIK

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

11 ARALIK

Mısır'da yapılan 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Meryem Betül Çavdar, K44 kategorisi 52 kilo sıkleti finalinde Rusya'dan Anna Poddusbkaia'yı 14-7 yenerek altın madalya kazandı.

12 ARALIK

İstanbul'da yapılan 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar K44 kategorisi 65 kilo finalinde Brezilyalı Leylianne Ramos dos Santos Samara'yı 12-1 yenen Seçil Er, altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamlayan Türkiye, kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, genel klasmanda ise ikinci sırada yer aldı.

Milli Atlet Aras Kaya, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası gümüş madalya elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u son turda geçen Red Bull-Honda takımının 24 yaşındaki pilotu Max Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

13 ARALIK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı.

Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna, 800 metre serbestte dünya şampiyonu oldu.

16 ARALIK

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

17 ARALIK

Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 15 bronz olmak üzere 24 madalya kazandı.

19 ARALIK

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü. Ankara'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Opet ise Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

20 ARALIK

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet