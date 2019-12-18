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Sporda 2019 yılının "EN"leri belli oldu

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu.

18.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:38
Sporda 2019 yılının

Ata Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Ajansı jüri özel ödülüne layık görüldü.


Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun Enleri 2019" töreni 'de bir otelde yapıldı. Gecede birçok isim "Sporun Enleri 2019" töreniyle başarılarını taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Yılın Spor İnsanı' ödülünü alırken, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' eski bakan Murat Başesgioğlu'na verildi. 'Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı' Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olurken, "Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı" ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.


Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:


Yılın spor insanı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu


Yaşam boyun onur ödülü


Eski Bakan Murat Başesgioğlu


Yılın en başarılı kulüp başkanı


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz


Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu


Yılın spor yöneticisi


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç


Türk sporuna katkı ödülü


Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran


Yılın futbol takımı ve teknik direktörü


A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş


"Yılın futbolcusu"


Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu


"Yılın basketbol takımı ve koçu"


Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman


"Yılın voleybol takımı"


A Milli Kadın Voleybol Takımı


"Yılın erkek sporcusu"


Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak


Yılın kadın sporcusu


Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu


Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ve antrenörü


Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu


Yılın ümit vaat eden sporcusu


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy


"Yılın en sempatik sporcusu


Milli okçu Mete Gazoz


Çevreye en duyarlı sporcu


Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen


Yılın en iyi spor kanalı


TRT Spor


Yılın en iyi spor programı


Ajans Saati (TRT Spor)


Jüri özel ödülü


İhlas Haber Ajansı


Anadolu Ajansı


Demirören Haber Ajansı


Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı


Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz


Yılın en iyi spor gazetesi


Fanatik Gazetesi


Yılın en iyi spor sayfası


Sabah Gazetesi


Yılın en iyi spor yazarı


Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın


Yılın ses getiren spor haberi


MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler


Yılın en iyi spor muhabiri


Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi


Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri


Merve Görgün - FOX TV


Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı


NTV () - STAR TV (Tamer Oskay)


Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan TV programı ve yapımcısı


Tek Rumeli/ 'le Spor Penceresi


Yılın en başarılı federasyonu


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu


Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu


Triatlon Federasyonu


"Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu


Asist Analiz


Yılın sosyal medya hesabı


Tribün Dergi


Yılın spor portalı


Spor Arena/ Hürriyet - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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