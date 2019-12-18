Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu
Salondan görüntüler Spor camiasından ünlü isimlerin ödül alması Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ödül alması Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü "Sporun Enleri 2019"...
18.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:06
Salondan görüntüler
Spor camiasından ünlü isimlerin ödül alması
Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ödül alması Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü
"Sporun Enleri 2019" ödül töreninde Anadolu Ajansı'na jüri özel ödülü verildi
Kaynak: AA