Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu
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Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu

Salondan görüntüler Spor camiasından ünlü isimlerin ödül alması Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ödül alması Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü "Sporun Enleri 2019"...

18.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:06
Sporda 2019 yılının

Salondan görüntüler

camiasından ünlü isimlerin ödül alması

Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ödül alması Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü

"Sporun Enleri 2019" ödül töreninde Anadolu Ajansı'na jüri özel ödülü verildi

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sporda 2019 yılının "En"leri belli oldu
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