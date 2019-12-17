Sporda 2019 böyle geçti (9)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Yılın dokuzuncu ayı eylülde, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, Ankara'daki maçta son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Basketbolda dünya şampiyonu İspanya

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

Çin'deki organizasyonda İspanya, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya'da 2006'da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Atletizmde şampiyon Fenerbahçe

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada sarı-lacivertliler erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğu oldu. Fenerbahçe kadınlarda yedinci, erkeklerde ise üçüncü kez birinciliği elde etti.

Messi dünyanın en iyi futbolcusu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

2019 yılının Eylül ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 Eylül:

Mersin'in 3. kez ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli takım sporcuları, erkeklerde 3 altın, 5 gümüş, 1 bronz, kadınlarda da 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak kupanın en çok ödül alan ekibi oldu.

2 Eylül:

Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel için jübile yapılacağını ve tecrübeli kalecinin teknik heyette görev alacağını açıkladı.

4 Eylül:

Ankara'da uzun süredir tedavi gören olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında hayatını kaybetti.

5 Eylül:

Somali Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği Zimbabve'yi 1-0 mağlup ederek, 35 yıl sonra bir eleme maçı kazandı.

7 Eylül:

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti. Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı. Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

8 Eylül:

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Andreescu grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi unvanını aldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Almanya'yı 76-65 yenerek bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) 35.07'lik derecesiyle Hollandalı Jeffery Herlings birinci olurken, 35.09'luk derecesiyle yine Hollanda'dan Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40'lık derecesiyle Sloven Tim Gajser üçüncülüğü elde etti.

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, Ankara'daki finalde son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.

9 Eylül:

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.

14 Eylül:

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, ikinci oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada Sümeyye Boyacı, 44,74'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

15 Eylül:

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier, zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti. İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

17 Eylül:

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu. Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

21 Eylül:

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 4 olimpiyat kotası aldı.

Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Portekiz'in Leiria şehrinde yapılan şampiyonada sarı-lacivertliler erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe kadınlarda yedinci, erkeklerde ise üçüncü kez birinciliği elde etti.

22 Eylül:

Hentbolda Erkekler Süper Kupa'yı Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenen Beşiktaş Aygaz kazandı.

İsveç'te Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

23 Eylül:

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı. France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak bu ödülü ilk defa kazanmayı başardı.

24 Eylül:

UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

UEFA, kulüpler düzeyinde düzenleyeceği üçüncü turnuvanın ismini "UEFA Avrupa Konferans Ligi" olarak belirledi. UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek ve 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni turnuvanın "UEFA Avrupa Konferans Ligi" adı altında oynanacağını duyurdu.

26 Eylül:

Basketbolda Gaziantep'te oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes 12. kez kupayı müzesine götürdü.

27 Eylül:

Türkiye, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nı ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı. Pattaya kentindeki şampiyonaya altışar erkek ve kadın sporcuyla katılan Türkiye'nin en büyük başarısını kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan elde etti. Milli sporcu koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak, ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Şampiyonadaki ikinci gümüş madalya ise erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov'dan geldi. Milli halterci koparmada 150 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.

28 Eylül:

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.

29 Eylül:

2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'yı 3-1 yenen Sırbistan, altın madalyanın sahibi oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA