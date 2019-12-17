Sporda 2019 böyle geçti (8)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

İstanbul, ağustos ayında Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı.

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, Vodafone Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'a galibiyeti getiren gölü 39. dakikada Younes Belhanda attı. Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı.

Gençlerbirliği'nden Roma'ya

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti.

Roma, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yılın 8. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Ağustos:

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı. İlk maçta sahasında rakibiyle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı rövanş maçını Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak, 3. ön eleme turuna yükseldi.

3 Ağustos:

2019 Fransa Süper Kupa'da Rennes'i 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu. PSG, üst üste 7'nci, toplamda ise 9'uncu kez kupayı kaldırarak turnuvanın en başarılı takımı unvanını elde etti.

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu. Borussia Dortmund toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.

4 Ağustos:

İspanya'da düzenlenen 16. CMAS Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 yenilen Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

Manchester City, Liverpool'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak Community Shield'ı müzesine götürdü.

6 Ağustos:

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Fransız kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Ağustos:

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildi.

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren gölü 39. dakikada Younes Belhanda attı. Sarı-kırmızılı takım, TFF Süper Kupa'yı 6. kez kazandı.

8 Ağustos:

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

10 Ağustos:

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, kızlar +59 kiloda altın madalya kazandı.

12 Ağustos:

Hollandalı Wesley Sneijder, aktif futbol kariyerini noktaladı. Profesyonel kariyerine, 2002'de altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı. 2013'ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı. Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

13 Ağustos:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenildi. Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda etti.

14 Ağustos:

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Chelsea'nin gollerini 36. dakikada Giroud, 101. dakikada Jorginho (Penaltıdan) atarken, Liverpool'n golleri 48 ve 95. dakikalarda Mane'den geldi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

15 Ağustos:

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında, sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında, sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

16 Ağustos:

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti. Roma, 22 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Ağustos:

Arsenal, Chelsea ve Roma gibi takımlarda forma giyen İngiliz futbolcu Ashley Cole, 38 yaşında kariyerine son verdi. Oynadığı takımlarda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası, 3 Premier Lig, 7 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Cole, İngiltere Milli Takımı'nda 107 kez forma giydi.



-Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.

21 Ağustos:

Trabzonspor, İngiltere'nin Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi dünyaca ünlü takımlarında görev yapan golcü futbolcu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı.

22 Ağustos:

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, siyah-beyazlı taraftarların tepkisi üzerine görevinden istifa etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 3-1 yendi.

23 Ağustos:

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

Milli yelkenci Derin Baytur, Kanada'da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

25 Ağustos:



Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyona ulaşan ilk takım unvanını elde etti.

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

28 Ağustos:

İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, finansal sıkıntılar yaşayan ülkenin en köklü kulüplerinden Bury'yi ligden ihraç etme kararı aldı. EFL'den yapılan açıklamada, Bury'nin, kendisine verilen süre içinde maddi yönden yeterli kaynağı sağlayamaması ve borçlarını ödeyememesi gerekçesiyle İngiltere Futbol Ligi'nden (3. Lig) ihraç edildiği belirtildi. Tarihinde İngiltere Federasyon Kupası'nı iki kez müzesine götüren 134 yıllık kulüp, 4 bin 852 maçla İngiltere liglerinde en çok karşılaşmaya çıkan 6. ekip konumunda bulunuyor.

29 Ağustos:

Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığa yeniden Fikret Orman seçildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlık görevine getirildi.

Beşiktaş ile yolları ayrılan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa Kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile eşleşti.

2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında AEK'ye 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla gruplara kaldı.

31 Ağustos:

Japonya'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda milli sporcu Kayra Sayit, bronz madalya kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 22-31 Ağustos tarihlerinden düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. 51 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda yarışan Elif Güneri, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada ayrıca Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Sema Çalışkan (60 kilo) bronz madalya aldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA