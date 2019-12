Sporda 2019 böyle geçti (6)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Fransa Açık'ta en büyük Nadal

Anadolu Efes 9 yıl sonra şampiyon

Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı

Yılın altıncı ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Haziran:

Beşiktaş Kulübü teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu. İngiliz ekibinin gollerini 2. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.

2 Haziran:

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi finalinde Macar ekibi Telekom Veszprem'i 27-24 yenen Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

5 Haziran:

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi. Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen olağan kongrede başkanlık seçimi yapıldı. Dünya futbolunun çatı kuruluşunda seçime tek aday olarak giren 49 yaşındaki Infantino, 2023 yılına kadar görevini sürdürecek.

9 Haziran:

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyon oldu. İspanyol tenisçi Nadal, Avusturyalı Thiem'i geçen yıl olduğu gibi yenerek Fransa Açık'ta üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı. Roland Garros'yu 12. kez kazanan Nadal, Avustralyalı Court ile paylaştığı "bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi" rekorunu kırdı. Nadal, grand slam turnuvalarındaki 18, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu elde etti

10 Haziran:

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

11 Haziran:

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, son bir yılda dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elde etti. İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu. Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede Arjantinli futbolcu ilk sırada yer aldı.

13 Haziran:

Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea Kulübünden 100 milyon avroya Eden Hazard'ı 5 yıllığına transfer etti. Belçikalı oyuncu kulübün en pahalı transferi oldu. İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında Manchester United'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo olmuştu. Hazard'ı görmek için Santiago Bernabeu Stadı'na yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, Real Madrid'in futbolcu tanıtımındaki en fazla taraftar katılımı rekoru 2009 yazında Cristiano Ronaldo'da (70 bin) olmuştu.

14 Haziran:

Teknik direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör ile anlaştı.

NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek final serisinde 4-2 üstünlük sağladı ve NBA şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanada takımı oldu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, seride durumu 3-2 yaptı ve tarihinde ilk kez Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkını elde etti.

15 Haziran:

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, tarihlerinde ilk kez finale kalma başarısı gösteren Güney Kore ile Ukrayna, Lodz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Güney Kore'yi 3-1 mağlup eden Ukrayna, şampiyon oldu.

18 Haziran:

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Platini, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sürecinde yapılan yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında gözaltına alındı.

19 Haziran:

Teknik direktör Luis Enrique'nin, ailevi sebeplerden dolayı mart ayından bu yana yürütemediği İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini nihai olarak bıraktığı açıklandı. Luis Enrique'nin yokluğunda takımın başında çıkan Robert Moreno, teknik direktörlüğe getirildi

20 Haziran:

Türkiye Yüzme Federasyonu ile İtalya Yüzme Federasyonu arasında dostluk ve iş birliği protokolü imzalandı. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda bulunan İtalya Yüzme Federasyonu'nun ofisinde gerçekleşecek imza törenine İtalya Yüzme Federasyonu, LEN Avrupa Su Sporları Başkanı ve İtalyan Parlamento Üyesi Paolo Barelli ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın katıldı. Protokol kapsamında ortak hazırlık kampları, üniversiteler düzeyinde çalışmalar, antrenör ve hakem eğitimleri, çalıştaylar ve dostluk müsabakaları düzenlenecek.

21 Haziran:

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlılar tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

22 Haziran:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

24 Haziran:

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde yapılacağını açıkladı. Merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olan IOC, 2026 Kış Olimpiyatları'nın organize edileceği yeri İtalya olarak seçti. IOC'da yapılan oylamada, 2026 Kış Olimpiyatları'nı organize etme yarışı veren adaylardan Milano-Cortina (İtalya) 47, Stockholm-Are (İsveç) ise 34 oy aldı. İtalya tarihinde üçüncü kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma fırsatı yakalarken, öncesinde 1956 Cortina ve 2006 Torino Olimpiyatları'nı gerçekleştirmişti.

27 Haziran:

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2020 Dünya Turu (WorldTour) takviminde, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yer verilmedi. UCI tarafından yapılan açıklamada, son iki yıl içinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında, gerekli olan Dünya Turu seviyesinde 10 takım katılımının sağlanamaması gerekçesiyle, organizasyonun takvimden çıkarıldığı belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

29 Haziran:

37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ilk turda veda eden Türkiye, tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı. Türk Kadın Milli Takımı, 12. kez katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk defa ilk tur grubunu geçemedi.

30 Haziran:

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu. Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu. Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı, AK Parti'den Fatih Şahin, Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz, Osman Ören, Ahmet Salih Dal, Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız, Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı. Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı.

