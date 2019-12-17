Sporda 2019 böyle geçti (5)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Yılın beşinci ayı mayısta Galatasaray, hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, mayıs ayında iki kupa birden kazandı. Sarı-kırmızlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı kazandı. Galatasaray, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi kupası Chelsea'nin

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz temsilcisi karşı karşıya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

Chelsea'ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Hazard'dan (2) geldi. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'in tek golünü Iwobi kaydetti.

Fikret Orman 5. kez başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak beşinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Tekinoktay bin 617 oyda kalırken, seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

İrem Yaman tarihe geçti

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı.

İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" unvanını elde etti.

Türkiye, 15-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Yılın 5. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Mayıs:

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve 18 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalarak Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu. Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.

4 Mayıs:

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekip, ligde 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Kastamonu Belediyespor'u uzatma sonunda 33-32 mağlup eden Muratpaşa Belediyespor, kupanın sahibi oldu.

5 Mayıs:

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu. VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı Onyekuru ve Fernando'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

7 Mayıs:

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükseldi. Divock Origi ve Georginio Wijnaldum'un ikişer golüyle adını finale yazdıran İngiliz ekibi, Anfield Stadı'nda unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

8 Mayıs:

Tottenham, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Ajax'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek finale çıktı ve Liverpool'un rakibi oldu. Brezilyalı futbolcu Lucas Moura "hat-trick" yaparak yıldızlaşırken, Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıktı.

9 Mayıs:

Arsenal, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Valencia'yı 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Chelsea, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu.

11 Mayıs:

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Mbaye Diagne, ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Akhisarspor, küme düşen ilk takım oldu.

12 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı. Aldığı galibiyetle puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda ise 6. kez şampiyon oldu.

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı. Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882'sini alarak beşinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Tekinoktay bin 617 oyda kalırken, seçimde 400 boş ve geçersiz oy kullanıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, futbola veda etti. 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, takımı Feyenoord'un sahasında ADO Den Haag'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede 90+2'nci dakikada oyundan çıktı ve aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

15 Mayıs:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 80-68 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı-lacivertli takım, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. kez şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bırakarak ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elde etti.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde SELKA Eskişehir Hentbol'u 22-21 yenen Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Mogaz, son 6'sı üst üste olmak üzere şimdiye kadar 14 kez kupanın sahibi oldu.

Galatasaray, Sivas'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş (Penaltıdan), Feghouli ve Diagne atarken, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Akhisarspor'un tek golü Manu'dan geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 34. ve son haftasında Ajax, konuk olduğu de Graafschap'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Ajax, tarihindeki 34. lig şampiyonluğuna ulaştı.

17 Mayıs:

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

18 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 5-2 yenen Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

19 Mayıs:

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic'in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu. Fenerbahçe Doğuş ise Real Madrid'e 94-75 kaybederek dördüncü oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden İrem Yaman, altın madalya kazandı. İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" oldu. Şampiyonada kadınlar 67 kiloda yarışan Nur Tatar Askari ise gümüş madalya aldı. Türkiye, 15-19 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonu bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla tamamladı.

21 Mayıs:

Formula 1'in efsane pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda, 70 yaşında vefat etti. Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.

22 Mayıs:

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya aldı, boksun Tokyo 2020'de yer almasına karar verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.

25 Mayıs:

Turgay Demirel, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa'daki başkanlık görevine 4 yıl süreyle yeniden seçildi. Almanya'nın Münih kentinde iki gündür devam eden FIBA Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapıldı. FIBA Avrupa'da 2014 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Turgay Demirel, ikinci kez adaylığını koyduğu seçimi de kazanmayı başardı. Belçikalı Cyriel Coomans ve Sırp Dejan Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oyunu alan Demirel, FIBA Avrupa'da 2023 yılına kadar başkan olmaya devam edecek.

Almanya Kupası finalinde Leipzig'i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. İspanya Kral Kupası'nı ise finalde Barcelona'yı 2-1 yenen Valencia kazandı.

26 Mayıs:

Akhisarspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e veda eden takımlar Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

29 Mayıs:

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea şampiyon oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçında Chelsea'ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Hazard'dan (2) geldi. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü. Bakü Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'in tek golünü Iwobi kaydetti.

Arsenal kalecisi Petr Cech, UEFA Avrupa Ligi finaliyle kariyerini noktaladı. 2004-2015 yıllarında Chelsea, 2015 yılından bu yana da Arsenal kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçi, İngiltere kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Lig şampiyonlukları yaşadı.

30 Mayıs:

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA