Sporda 2019 böyle geçti (4)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

2019 yılının Nisan ayında, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un acı kaybı

Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi.



Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural, birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Josef Sural vefat etti.



28 yaşında hayatını kaybeden 2 kız çocuğu babası Sural, kariyerinde Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra ülkesinin Zbrojovka Brno, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.

Minik futbolcularda Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu

Galatasaray 10 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, Belçika'daki turnuvada sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tribüne çağırarak destek vermesi, nisan ayına damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Başkent Brüksel'deki turnuvaya, Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı katıldı.

Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

2019 yılının Nisan ayındaki önemli spor olayları şöyle:

2 Nisan:

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti. Grindel, Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına ilişkin süreci iyi yönetemediğinden dolayı da eleştirilmişti.

4 Nisan:

Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Üç gün süren müsabakalarda 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

5 Nisan:

Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik, 73 yaşında profesyonel maçta forma giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İsrail 4. Futbol Ligi ekiplerinden Ironi Or Yehuda'da forma giyen Hayik, takımının Maccabi Ramat Gan'a 5-1 kaybettiği lig karşılaşmasında forma giyerek önemli bir rekora imza attı.

7 Nisan:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Benard Ngeno, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich kazandı. Erkeklerde yarışa "tavşan atlet" olarak katılan Ngeno, 59 dakika 56 saniyelik zamanıyla birinci oldu. Kadınlarda Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle, parkur rekoru kırarak birinciliği elde etti.

Rotterdam Maratonu'nda 2 saat 5 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, milli takım seçmelerinde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde 45.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

11 Nisan:

NBA tarihinde iz bırakmayı başaran Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade, kariyerlerinin son maçlarına çıktılar. San Antonio Spurs, Nowitzki'nin forma giydiği Dallas Mavericks'i sahasında 105-94 yendi. 40 yaşındaki Nowitzki, 20 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı. Alman basketbolcu, 21 yıllık kariyerini 20,7 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamalarıyla noktaladı.

Brooklyn Nets, Wade'in takımı Miami Heat'i evinde 113-94 mağlup etti. Wade, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı. 37 yaşındaki basketbolcu, 16 yıllık kariyeri boyunca 22 sayı, 5,4 asist, 4,7 ribaunt ortalamalarını tutturdu.

12 Nisan:

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

14 Nisan:

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel aletinde bronz madalya kazandı. Milli sporcu paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü oldu.

Milli atlet Polat Kemboi Arıkan, Paris Maratonu'ndaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te koşulan yarışı 2 saat 8 dakika 14 saniyede bitiren milli atlet, kariyerindeki en iyi dereceyi elde ederek 6. sırada bitirdi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2019 yılı şampiyonu, finalde Dinamo Kursk'u 91-67 yenen UMMC Ekaterinburg oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı. Milliler, Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaştı.

15 Nisan:

Türk Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı kadınlar ve erkeklerde toplam 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan koparma ve toplamda, erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov ise koparmada altın madalya kazanan isimler oldu.

18 Nisan:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanında hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

19 Nisan:

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden kız takımı ikinci olurken, erkek ekibi üçüncü sırada yer aldı. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kızlar kategorisinde final mücadelesine çıkan Doğa Koleji Florya Kampüsü, Finlandiya'ya 70-60 mağlup olarak ikinci sırada kaldı. Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Doğa Koleji Mavişehir 3 Kampüsü ise üçüncülük mücadelesinde Belçika'yı 57-39 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

20 Nisan:

Erkekler bin 500 metrede olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan Kenyalı atlet Asbel Kiprop, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaşırken, 35. kez bu mutluluğu yaşadı. Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

21 Nisan:

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı. Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti. Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı, birinci etabın ardından giydiği ve hiç çıkarmadığı beyaz mayonun sahibi oldu.

22 Nisan:

Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası turnuvaya katıldı. Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.

25 Nisan:

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-82 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve üst üste 5. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

27 Nisan:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını açıkladı.

Başarılı sporcular, spor yorumcuları ve spor üzerine çalışan bilim insanlarının bir araya geldiği "Türkiye Spor Zirvesi"nde yılın ödülleri sahiplerini buldu. Hakan Nergis Akademisinin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlediği zirvede, Anadolu Ajansına "Yılın Spor Haber Ajansı" ödülü verildi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de, 2018-2019 sezonunda Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu. Kastamonu ekibi tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı.

La Liga'nın bitimine 3 hafta kala Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 yenerek kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti.

28 Nisan:

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova'yı 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

29 Nisan:

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural, birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

(Sürecek)

Kaynak: AA