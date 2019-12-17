Sporda 2019 böyle geçti (3)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılının mart ayında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da görevlendirildiğini bildirdi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesinde Güneş'in, 18-26 Mart tarihlerinde A Milli Takım'da görevlendirildiğinin Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bildirildiğini, daha önce açıklandığı gibi Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşmanın 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geride bıraktı. LeBron James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant bulunuyor.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmedi.

Yılın 3. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 Mart:

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.

2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

4 Mart:

ABD'li efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar, kişisel koleksiyon eşyalarını satışa çıkarttığı müzayededen 2 milyon 947 bin dolar gelir elde etti.

5 Mart:

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta A Milli Takım'da görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirdi.

7 Mart:

LeBron James, NBA'de Los Angeles Lakers'ın Denver Nuggets ile oynadığı karşılaşmada kaydettiği 31 sayıyla tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayılık performansın sahibi Michael Jordan'ı geride bıraktı. Toplam sayısını 32 bin 311'e yükselten James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33 bin 643 sayıyla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.

Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

8 Mart:

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçında görevli hakemler Fırat Aydınus ile Yusuf Bozdoğan'ı, müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle talimatlara aykırı hareketten Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

11 Mart:

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, Arjantinli teknik direktör Santiago Solari'nin görevine son verildiğini ve teknik direktörlüğe ikinci kez Fransız Zinedine Zidane'ın getirildiğini duyurdu.

13 Mart:

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

14 Mart:

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Fırat Aydınus'a, Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçında "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

16 Mart:

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.

17 Mart:

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

1. Lig'de deplasmanda Altay'a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

19 Mart:

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Son 7 Fransa Bisiklet Turu'nda 6 kez genel klasman şampiyonluğuna ulaşan Sky takımının, 1 Mayıs'tan itibaren Ineos adını alacağı açıklandı.

20 Mart:

Çeyrek final aşamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 takımla temsil edilen İngiliz futbolu, 48 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

22 Mart:

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Manchester United maçının ardından hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Fransa ekibinin Brezilyalı futbolcusu Neymar'ı suçlu bulduğunu açıkladı.

23 Mart:

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

24 Mart:

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

25 Mart:

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Moldova ile yaptığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. Milliler, maç öncesinde ısınmaya "Hello brother" yazılı pankartla çıktı.

27 Mart:

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Lucas Hernandez'i Atletico Madrid'den 80 milyon avro bonservis ücretiyle 5 yıllığına renklerine bağladı.

28 Mart:

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA