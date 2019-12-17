Sporda 2019 böyle geçti (2)

17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:04

Sporda 2019 yılı Şubat ayında en çok Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi konuşuldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, istifa eden Demirören'in yerine, haziran ayında gerçekleştirilen genel kurula kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli getirildi.

Lucescu gitti, Güneş geldi

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Rumen Mircea Lucescu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Milli takımda Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandı.

Yılın 2. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Şubat:

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Almoez Ali, Abdulaziz Hatem ve Akram Afif'in golleriyle Japonya'yı 3-1 mağlup eden Katar, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

4 Şubat:

ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, New England Patriots 6'ncı kupasını kazandı. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda yapılan final maçında New England Patriots, Los Angeles Rams'i 13-3 mağlup etti.

5 Şubat:

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "Beyaz Kıta"da ilk dalışını gerçekleştirdi. Şahika Ercümen, Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

6 Şubat:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

7 Şubat:

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA Başkanlığı'na seçildi. Başkanlık seçiminin yapıldığı 43. Olağan UEFA Kongresi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanı oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.

8 Şubat:

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi. İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle grubunu üçüncü sırada tamamlayan Kadın Milli Takımı, 2013'ten bu yana yer aldığı 1. Küme'deki yerini korudu.

10 Şubat:

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Göktuğ Ergin yılın antrenörü, milli sporcu Mete Gazoz da yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildi. Ayrıca Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen halk oylamasında klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. İnternet oylaması sonucu Merve Nur Eroğlu da paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu ödülünün sahibi oldu.

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Alp Disiplini Şampiyonası'ndaki iniş yarışında kazandığı bronz madalyayla aktif kariyerine nokta koydu. Bir olimpiyat, 2 dünya ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan kadın kayakçı Vonn, kariyerinin son yarışında dünya 3'üncülüğüne ulaştı.

11 Şubat:

A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik direktör Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürdü. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'ın başında 17 karşılaşmaya çıktı. Ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde çıktığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.

13 Şubat:

Kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi verdi. İhalede İnteltek firması yüzde 0,5, Şans Girişim Ortak Girişimi ise yüzde 0,2 komisyon teklifi sundu.

15 Şubat:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), 10-15 Şubat tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlendi. Milli sporcu Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni erkekler 500 metrede gümüş, 1500 metrede de bronz madalya kazandı. Türkiye'nin bir gümüş ve bir bronz madalya ile 16. sırada tamamladığı organizasyonun en başarılı ülkesi Norveç (6 altın, 1 gümüş, 5 bronz) oldu.

17 Şubat:

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

19 Şubat:

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

21 Şubat:

Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rus ekibi Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

22 Şubat:

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

Milli sporcu Nisanur Erbil, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Nisanur, yıldız kadınlar kılıç kategorisi final maçında Rus Mariya Zinyukhna'yı 15-13 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

25 Şubat:

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında tarihe geçecek bir derbi oynandı. Siyah-beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı derbi mücadelesi 3-3 berabere sona erdi. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaydettiği gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

28 Şubat:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı. A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Yıldırım Demirören döneminde 2014 ve 2018 Dünya kupalarına katılamayan A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise yer aldı. A Milli Takım, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı 7 yılda toplam 78 maça çıktı. Bu dönemde, 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi alındı. Demirören, 7 yıllık görev sürecinde teknik direktörler Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevine getirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "İddaa" ihalesinde en iyi komisyon teklifini veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA